Больницы и поликлиники Московской области с начала 2026 года ввели в эксплуатацию 25 единиц тяжелого медицинского оборудования стоимостью почти 1,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских учреждениях Подмосковья в этом году начали работать четыре магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, семь рентгеновских аппаратов, пять маммографов и два флюорографа. Также введены в эксплуатацию ангиограф и робот-система для операций на суставах.

«Современная медтехника позволяет врачам выявлять заболевания на ранних стадиях, проводить сложные исследования и применять передовые методы лечения. С начала года в Подмосковье запустили 25 единиц тяжелого медицинского оборудования на общую сумму почти 1,9 млрд рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование используют для диагностики широкого спектра заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Компьютерные и магнитно-резонансные томографы позволяют получать детальные изображения внутренних органов и тканей, маммографы — выявлять патологические изменения молочных желез, ангиограф — проводить исследования и малоинвазивные вмешательства на сосудах.

Технику закупают благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.