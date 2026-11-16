Инспекторы эконадзора за неделю пресекли нарушения в пяти муниципалитетах Подмосковья. Они остановили незаконное сжигание отходов, добились начала ликвидации свалки и выявили перевозчиков без разрешительных документов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Московской области за неделю пресекли экологические нарушения в пяти муниципалитетах. В ряде случаев им потребовалась помощь полиции.

«Незаконное сжигание отходов было пресечено в Люберцах и в округе Ступино, вблизи поселка Михнево. В обоих случаях источники выбросов были демонтированы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Красногорске, рядом с поселком Сабурово, выявили незаконную свалку. По требованию сотрудников министерства были организованы работы по вывозу отходов и приведению территории в надлежащее состояние.

В Одинцовском и Раменском округах инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и полиции провели рейды по пресечению незаконной перевозки строительных отходов. Они проверили 93 автомобиля. У четырех водителей не оказалось разрешительных документов на перевозку, электронные талоны также не были оформлены.

Полицейские задержали транспортные средства и составили протоколы. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.