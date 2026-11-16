Росреестр зарегистрировал права на 884 объекта газовых сетей в Подмосковье

Управление Росреестра по Московской области за 10 месяцев 2026 года поставило на кадастровый учет и зарегистрировало право собственности на 884 объекта сетей газораспределения по программе социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала программы социальной газификации Росреестр провел учетно-регистрационные действия в отношении 7 657 объектов газораспределения в Подмосковье. К сетям подключили свыше 100 тыс. жилых домовладений.

Программа действует с 2021 года по поручению президента РФ и правительства России. Она позволяет бесплатно подвести газ до границ участков. В апреле 2024 года председатель правительства РФ подписал постановление о ее расширении на садоводческие товарищества в границах газифицированных населенных пунктов.

Для участия населенный пункт должен быть газифицирован либо его газификация должна планироваться на ближайший год. Права физического лица на участок и жилой дом необходимо зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости. Газ должен использоваться для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством.

Заместитель руководителя управления Павел Иванов отметил, что Росреестр консультирует объединения садоводов и председателей СНТ, помогает гражданам подготовиться к газификации. ППК «Роскадастр» проводит кадастровые работы в отношении недвижимости в товариществах и земель общего назначения.

Заказать кадастровые работы и направить заявление о регистрации прав можно через сервис «Социальная газификация СНТ» на kadastr.ru. Планы-графики догазификации доступны в региональном блоке rosreestr.gov.ru, путеводитель для садоводов и огородников и ответы на вопросы — в разделе «Программа социальной догазификации».

Правительство РФ одобрило для внесения в Госдуму законопроект Росреестра об упрощении оформления прав на общее имущество СНТ. Поправки в закон № 217-ФЗ призваны сократить затраты садоводов и облегчить передачу имущества в пользование, в том числе для газификации. Также предлагается уточнить регулирование изменения границ СНТ и включения новых участков, владельцы которых хотят вступить в товарищество.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.