Школьники Подмосковья за неделю прошли «Урок цифры» более 8,7 тыс раз

Школьники Московской области более 8,7 тыс. раз прошли «Урок цифры» на тему «Пользовательские интерфейсы» за неделю после его старта 9 ноября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый «Урок цифры» посвящен пользовательским интерфейсам. Школьники узнают, как их создают, зачем изучают пользовательский опыт и что помогает сделать цифровые сервисы удобными и понятными.

Во время занятий участники выясняют причины сбоев на виртуальном предприятии, тестируют интерфейсы и исправляют ошибки в системе управления. Урок включает обучающую видеолекцию и интерактивный тренажер для закрепления знаний. В нем предусмотрены три уровня сложности — для начальной, средней и старшей школы.

Пройти урок можно в школе или дома. Тренажер доступен до 6 декабря на платформе «Урока цифры». По итогам прохождения участники получат сертификаты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.