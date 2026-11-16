К 185-летию Сбера в рубрике « Сберегая города » спецпроекта РИАМО и Среднерусского банка Сбера « Сберегая Россию » собрали истории территорий, которые преобразились при участии банка.

Одна из обновленных территорий — ярославский стадион «Спартаковец» в Медведицком овраге, построенный в 1953–1954 годах. По легенде, название оврага связано с медведем, которого здесь зарубил основатель города Ярослав Мудрый. Именно на этом стадионе снимали эпизод «Большой перемены», где Нестор Петрович встает на ворота.

После обновления при поддержке Сбера в сентябре 2026 года стадион стал современным общественным пространством: трибуны вмещают более 12 тысяч зрителей, появились беговые дорожки, площадки для тренировок и место для семейного отдыха. Теперь здесь будут проводить матчи, соревнования и концерты.

В Твери при поддержке банка отремонтировали участок улицы Трехсвятской, появившейся на первом регулярном плане города в 1760-х годах. Теперь здесь уложена гранитная плитка, установлены фонари, скамейки и урны. При этом исторический облик улицы сохранен. В Смоленске благоустроили сад Блонье, заложенный в 1830 году, и открыли в нем светомузыкальный фонтан.

В рубрику также вошло арт-пространство у Дома сказки в Юрьевце Ивановской области — музея режиссера «Морозко» Александра Роу. При поддержке Сбера заброшенную территорию рядом с музеем расчистили и засеяли газоном, а в центре поставили стилизованные домики по мотивам фильмов Роу — их сделали мастера из села Елнать. Более подробно обо всех изменениях читайте на страницах спецпроекта РИАМО, посвященного 185-летию Сбера.