Жителям Подмосковья объяснили, как переоформить лицевой счет онлайн

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 11:18

Новый собственник квартиры может переоформить лицевой счет через приложение «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

После покупки квартиры новый собственник может дистанционно переоформить лицевой счет в приложении «Госуслуги Дом». Это позволит избежать начислений на имя прежнего владельца и разделить обязательства по оплате услуг за разные периоды.

Для заявки понадобятся паспортные данные, кадастровый номер квартиры, сведения о регистрации права собственности и актуальная выписка из ЕГРН. Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета, рекомендуется также указать их текущие показания.

Чтобы подать обращение, нужно открыть раздел «Заявки», нажать «Новая заявка», выбрать категорию «Документы» и услугу «Переоформление лицевого счета». Затем следует указать организацию, в которой необходимо обновить сведения, — управляющую или ресурсоснабжающую, заполнить поля, приложить подтверждающие документы и отправить заявку.

Статус обращения можно отслеживать в приложении. Если у организации возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, она сможет связаться с заявителем.

Лицевой счет для уплаты взносов на капитальный ремонт переоформляется отдельно — через региональный фонд капитального ремонта.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.