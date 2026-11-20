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Американская певица Майли Сайрус и ее возлюбленный, музыкант Макс Морандо, тайно поженятся уже в эти выходные, сообщает «СтарХит» со ссылкой на TMZ.

По данным издания, церемония пройдет в Южной Калифорнии 21–22 ноября. На свадьбе будут присутствовать только самые близкие жениха и невесты. При этом официально будущие супруги новости о свадьбе не подтверждали.

Пара вместе с 2021 года. В конце прошлого года Морандо сделал певице предложение.

Сайрус ранее уже была замужем за актером Лиамом Хемсвортом. Брак распался в январе 2020 года.

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