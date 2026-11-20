Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №15 в Жуковском вышел на завершающий этап. На следующей неделе планируют начать завоз мебели и оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик установил вокруг здания новое ограждение и заасфальтировал дорожки. Работы по обновлению фасада завершаются. На втором этаже детского сада полностью уложили линолеум и покрасили стены. Сейчас рабочие красят помещения первого этажа и устанавливают сантехническое оборудование в санитарных зонах.

Следующим этапом станет оснащение дошкольного отделения. Завоз мебели и необходимого оборудования планируют начать на следующей неделе.

Глава города Андроник Пак, сотрудники администрации и представители депутатского корпуса еженедельно контролируют ход ремонта.

«Сегодня видим, что основные строительные работы выполнены, объект постепенно приобретает завершенный вид. Важно, чтобы все работы были качественно выполнены, а детский сад встретил воспитанников в комфортных и безопасных условиях», — отметил депутат городского совета депутатов Леонид Тарасов.

Капремонт проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. После завершения работ дошкольное отделение сможет принимать воспитанников в обновленных помещениях, с современной инфраструктурой и благоустроенной территорией.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.