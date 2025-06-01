Пострадавший под Брянском при крушении поезда младенец в тяжелом состоянии

Сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — клиники доктора Рошаля делают все возможное, чтобы спасти жизни и здоровье детей, которые пострадали при крушении поезда в Брянской области. По словам замдиректора по лечебной работе, главного врача НИИ НДХиТ Семена Мещерякова, четырехмесячный малыш находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале клиники .

По словам Мещерякова, младенец получил тяжелые травмы. У него зафиксировали в том числе ушиб легких и переломы свода черепа, а также тазобедренных костей. Малыш находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

Позднее в клинику доставили семилетнего брата четырехмесячного младенца. Школьнику уже провели все необходимые обследования и подбирают подходящее лечение.

По данным SHOT, мать мальчиков погибла при крушении поезда. Она работала врачом-педиатром в одном из столичных хосписов. В больницу к сыновьям приехал их отец.

Ранее сообщалось, что при подрыве моста в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате происшествия погибли семь человек. По данным Минздрава, в больницах находится 55 человек. В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура.

В настоящее время рабочие разбирают подорванный мост. На месте работают в том числе два ремонтно-восстановительных поезда и сотрудники МЧС России.