Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП с поездом под Брянском
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Минздрав РФ поделился информацией о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области. Сейчас в больницах находятся 55 пассажиров, в том числе четверо детей, сообщает РБК.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что пострадавшие на железной дороге в Брянской области находятся на стационарном лечении. Четверо из них, в том числе один ребенок, — в тяжелом состоянии.
Шестеро пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены на лечение в федеральные медцентры Минздрава России в Москве. Они перенесли дорогу удовлетворительно. Сейчас пациентам оказывают медицинскую помощь.
Еще 13 человек по прибытии в столицу обратились в медпункт Киевского вокзала. Их госпитализированы в городские стационары. Три человека были доставлены в медучреждения РЖД.
33 пациента находятся в больницах Брянска. Кроме того, психологи оказали помощь 63 пассажирам поезда.
Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. В результате погибли семь человек. 2, 3 и 4 июня в регионе объявлены траурными днями.