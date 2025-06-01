Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП с поездом под Брянском

Минздрав РФ поделился информацией о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области. Сейчас в больницах находятся 55 пассажиров, в том числе четверо детей, сообщает РБК .

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что пострадавшие на железной дороге в Брянской области находятся на стационарном лечении. Четверо из них, в том числе один ребенок, — в тяжелом состоянии.

Шестеро пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены на лечение в федеральные медцентры Минздрава России в Москве. Они перенесли дорогу удовлетворительно. Сейчас пациентам оказывают медицинскую помощь.

Еще 13 человек по прибытии в столицу обратились в медпункт Киевского вокзала. Их госпитализированы в городские стационары. Три человека были доставлены в медучреждения РЖД.

33 пациента находятся в больницах Брянска. Кроме того, психологи оказали помощь 63 пассажирам поезда.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. В результате погибли семь человек. 2, 3 и 4 июня в регионе объявлены траурными днями.