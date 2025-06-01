В Брянской области объявили траур после гибели людей при крушении поезда

Ближайшие трое суток — 2, 3 и 4 июня — в Брянской области объявлены траурными днями в связи с гибелью людей при крушении пассажирского поезда из-за подрыва моста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. На всей территории Брянской области будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области», — рассказал Богомаз.

В дни траура местное телевидение и радиостанции изменят сетку вещания. Также на территории региона будут отменены все культурно-массовые развлекательные мероприятия.

Семьи погибших и пострадавших при крушении поезда людей получат всю необходимую помощь от властей Брянской области. Богомаз еще раз выразил искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия.

Ранее Богомаз сообщил, что при крушении поезда погибли семь человек. Еще 39 пострадавших госпитализированы, а 27 человек проходят амбулаторное лечение.