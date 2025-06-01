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39 пострадавших в ЧП с поездом под Брянском находятся в больницах

39 пострадавших после крушения моста на поезд в Брянской области находятся под наблюдением медиков в больницах. Среди них четверо детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них младенец. Еще 27 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате трагедии с поездом погибли семь человек. Еще 66 пострадали.

Он отмечал, что тяжелую травму получил восьмимесячный ребенок. Решается вопрос о его транспортировке в Москву.

Вечером 31 мая мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва. Это произошло в результате подрыва.