Богомаз: трагедия с поездом в Брянской области произошла из-за подрыва моста
Богомаз подтвердил, что мост в Брянской области был подорван
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Мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области в результате подрыва. Это подтвердил губернатор региона Александр Богомаз, сообщает Baza.
По его словам, всех пострадавших пассажиров оперативно госпитализировали в больницы. Тяжелую травму получил восьмимесячный ребенок. Его направят на лечение в Москву.
Мост обрушился на поезд Климов — Москва в Выгоничском районе вечером 31 мая. Семь человек погибли, еще 66 — пострадали.
Всего были госпитализированы 47 человек. Остальные находятся на амбулаторном наблюдении.