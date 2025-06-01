Богомаз уточнил данные по пострадавшим при обрушении моста в Брянской области

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Богомаз: 66 человек пострадали после обрушения моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале скорректировал информацию о количестве пострадавших пассажиров поезда Климов — Москва, на который рухнул мост.

Всего, по его данным, пострадали 66 человек. Из них — трое детей. Ранее говорилось о 69 пострадавших.

В тяжелом состоянии продолжают находиться три человека, в том числе ребенок. 47 человек были доставлены в больницу.

31 мая в Брянской области обрушился мост, под которым ехал пассажирский поезд. Известно о семи погибших.

Медики и психологи на столичном Киевском вокзале встретят пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области. Им окажут необходимую помощь.