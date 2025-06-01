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Медики и психологи встретят пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области

Медики и психологи на Киевском вокзале столицы будут ждать пассажиров поезда Климов — Москва, на который обрушился мост в Брянской области, сообщает «Лента.ру».

Столица подготовила дополнительные силы Московской Скорой помощи. Они будут встречать пассажиров попавшего в ЧП поезда.

Кроме того, медики и психологи будут находиться на Киевском вокзале. Они готовы помогать пассажирам, пережившим страшную трагедию.

Пассажиров пострадавшего поезда доставят именно на Киевский вокзал. Ранее для перевозки людей был назначен резервный транспорт.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, пострадали 66 человек, еще семь — погибли.