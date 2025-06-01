Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло в два раза

До 69 увеличилось число пострадавших при сходе с рельсов поезда в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 пострадавших. Также губернатор отметил, что амбулаторно наблюдаются 22 человека.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в Брянской области пострадали 35 человек. По данным региональных властей, погибли семь человек.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».