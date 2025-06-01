Опубликованы кадры разбора подорванного моста с поездом под Брянском

В Брянской области рабочим пришлось устроить искусственный взрыв у подорванного моста, с которого ранее сошел пассажирский поезд в Брянской области. РИА Новости показал кадры демонтажа железнодорожного полотна.

На опубликованном видео видно, что группа рабочих в специальной форме занималась разбором железнодорожного полотна с помощью строительной техники. Специалисты устроили искусственный подрыв конструкций, которые невозможно было иным способом демонтировать.

Спасатели задействовали в том числе два ремонтно-восстановительных поезда. От МЧС РФ на месте происшествия работает 180 человек.

Ранее сообщалось, что после подрыва моста, который привел к сходу пассажирского поезда сообщением Москва — Климово, погибли семь человек. По данным Минздрава РФ, в больницах с травмами различной степени находятся 55 человек, всем им оказывается помощь. 2, 3 и 4 июня в регионе объявлены траурными днями.