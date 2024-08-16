В Приморье приостановили движение поездов из-за отключения электроэнергии
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В Приморском крае приостановили движение поездов из-за массового отключения электроэнергии, сообщает официальный Telegram-канал РЖД.
В 10:15 по московскому времени на участках Кругликово — Находка и Угловая — Владивосток произошло отключение подстанций, которые питают ж/д инфраструктуру.
В РЖД отметили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. Альтернативные варианты перевозок разрабатывают вместе с администрацией региона.
Владивосток и почти весь Приморский край остались без света после плановой тренировки энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи.
Одна из электричек с пассажирами застряла в пути из-за отключения электроэнергии. Люди покидали вагоны через кабину машиниста.
В данный момент на территории Приморского края удалось восстановить подачу электричества после произошедшего масштабного отключения.