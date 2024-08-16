Вышли из темноты: масштабный блэкаут в Приморье закончился

Блэкаут случился в связи с техническими неполадками на РУ-500. После этого произошло отключение электрической линии Приморской ГРЭС "Хехцир-2". Затем начала работать противоаварийная система на электростанции Лучезарска.

Сейчас в населенных пунктах после блэкаута появляется свет. Мощность постепенно возвращается к прежним значениям. Поломку обещают устранить в течение 1,5 часов.

Ранее почти все Приморье осталось без света. Это произошло из-за плановой тренировки энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Но вскоре проблема стала настоящей, а не тренировочной.