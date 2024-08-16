Почти все Приморье осталось без света после плановой тренировки энергетиков

Владивосток и почти весь Приморский край остались без света после плановой тренировки энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи, сообщает SHOT .

Тренировка проходила под руководством исполняющей обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елены Шиш и АО «ДРСК». По тренировке собрали оперативный штаб для быстрого восстановления электроснабжения.

Вскоре проблема стала реальной, а не тренировочной. Теперь штабу предстоит разобраться в ситуации, почему пропало электроснабжение на территории почти всего Приморья.

На данный момент уточняется, что привело к отключению света. Местные жители подали почти 3000 заявок, а затем они планируют подать коллективный иск в суд.