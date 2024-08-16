Электричка с людьми застряла в пути из-за массового отключения света в Приморье
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В Приморском крае из-за массового отключения электроэнергии в пути застряла электричка с пассажирами. Люди столпились в очереди на выход, сообщает SHOT.
На снятых очевидцами кадрах можно увидеть огромную очередь, в которой стоят люди разных возрастов, в том числе старики и дети. Все покидают электричку через кабину машиниста.
Во Владивостоке из-за отключения света не работают светофоры, что привело к авариям. Например, женщина-водитель не смогла сориентироваться без соответствующего сигнала и врезалась в другой автомобиль. Некоторые люди жалуются, что не могут попасть в свои дома из-за неработающих домофонов.
Владивосток и почти весь Приморский край остались без света после плановой тренировки энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Местные жители подали почти 3000 заявок, а затем они планируют подать коллективный иск в суд.