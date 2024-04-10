В Подмосковье снова можно ставить авто на учет и получать водительские права

Оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции Подмосковья возобновлено в полном объеме после сбоя системы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В штатном режиме продолжается оказание услуг по регистрации транспорта и получению водительских удостоверений. Специалисты устранили технические неполадки.

Масштабный сбой в работе базы ГИБДД в Московском регионе произошел 9 апреля. Сбой случился после обновления системы, которое провели накануне.

Время работы подразделений ГИБДД Подмосковья и столицы продляли, чтобы принять всех обратившихся граждан.