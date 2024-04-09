Жители Москвы и области не могут поставить на учет авто из-за сбоя
SHOT: массовый сбой в работе базы ГИБДД произошел в Московском регионе
Фото - © Алексей Мальгавко/РИА Новости
Масштабный сбой в работе базы ГИБДД произошел во вторник утром в Подмосковье и столице, сообщает SHOT.
В подразделениях Госавтоинспекции недоступны услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.
Предварительно, сбой случился после обновления системы, которое провели накануне.
Аналогичный сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД произошел в столице в декабре 2023 года. Москвичи не могли поставить на учет автомобили и получить права.