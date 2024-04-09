Время работы подразделений ГИБДД Подмосковья и столицы продлят из-за сбоя

Время работы подразделений ГИБДД Подмосковья и столицы продлят, чтобы принять всех обратившихся граждан. В данный момент специалисты устраняют последствия технического сбоя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции госуслуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Во вторник в работе базы ГИБДД Подмосковья и столицы произошел технический сбой. Жители Московского региона не могут поставить автомобили на государственный учет и получить права.

По предварительной информации, причиной сбоя стало обновление системы, которое провели накануне.