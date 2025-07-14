В Подмосковье могут перейти на инфракрасный ремонт ям на дорогах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заслушал доклад министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина, который рассказал, что в регионе могут внедрить новый инфракрасный ремонт ям на дорогах. С помощью новой технологии сократится в том числе время проведения работ, а также на самой проезжей части не будет ни швов, ни спаек.

Инфракрасный ямочный ремонт дорог будет производиться следующим образом. С помощью специального оборудования рабочие будут нагревать старое асфальтное покрытие до 150-180 градусов, после чего у них появится возможность смешать его с новым нагретым в специальном боксе материалом. В итоге дорожники смогут выровнять ямы, которые после уплотнения и создадут ровное дорожное полотно без каких-либо стыков, швов и спаек.

«Мы уже используем данную практику в „Мосавтодоре“. Новая технология также позволяет решить проблему с дефицитом кадров. Если при традиционном ямочном ремонте нужно до 10 человек, то при новом подходе, который мы предлагаем, потребуется всего четыре человека», — рассказал Сибатулин в ходе совещания с Воробьевым.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, новая технология позволит специалистам ремонтировать ямы в ускоренном формате. На один квадратный метр дороги им потребуется всего 25 минут вместо 1,5 часов, которые нужны на восстановление проезжей части традиционным привычным способом.

Ранее Сибатулин сообщил Воробьеву, что в 2025 году дорожники нарастили объем восстановления проезжей части на 30%, а сама программа ремонта муниципальных дорог уже выполнена на 75%.