сегодня в 13:56

Ремонт муниципальных дорог в Подмосковье выполнен на 75%

На сегодняшний день специалисты активно ремонтируют дороги в Московской области. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что работы выполнены на 75% и, по прогнозам, завершатся к середине сентября.

Количество муниципальных дорог в Подмосковье составляет 1017. Их общая протяженность равна 556 километрам. В ремонте участвуют 78 организаций.

На данный момент больше всего дорог в муниципальной сети ремонтируют в Раменском муниципальном округе — 39 километров, в муниципальном округе Шатура восстанавливают 27 километров дорог, а в Воскресенске — 22 километра дорог.

«Здесь мы идем с опережением, программа уже выполнена на 75%», — рассказал Сибатулин в ходе совещания с Воробьевым.

По словам министра, до 15 сентября 2025 года специалисты планируют полностью завершить все работы.

Ранее Сибатулин доложил Воробьеву, что в общей сложности в 2025 году в Московской области отремонтируют на 30% дорог больше, чем в 2024 году.