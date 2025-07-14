Ремонт муниципальных дорог в Подмосковье выполнен на 75%
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На сегодняшний день специалисты активно ремонтируют дороги в Московской области. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что работы выполнены на 75% и, по прогнозам, завершатся к середине сентября.
Количество муниципальных дорог в Подмосковье составляет 1017. Их общая протяженность равна 556 километрам. В ремонте участвуют 78 организаций.
На данный момент больше всего дорог в муниципальной сети ремонтируют в Раменском муниципальном округе — 39 километров, в муниципальном округе Шатура восстанавливают 27 километров дорог, а в Воскресенске — 22 километра дорог.
«Здесь мы идем с опережением, программа уже выполнена на 75%», — рассказал Сибатулин в ходе совещания с Воробьевым.
По словам министра, до 15 сентября 2025 года специалисты планируют полностью завершить все работы.
Ранее Сибатулин доложил Воробьеву, что в общей сложности в 2025 году в Московской области отремонтируют на 30% дорог больше, чем в 2024 году.