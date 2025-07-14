Сибатулин сообщил о росте объема ремонта дорог в Подмосковье на 30% за год

Сибатулин — Воробьеву: в Подмосковье в 2025 году отремонтируют 1529 дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 июля заслушал доклад министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина о ремонте дорожной сети в регионе. По словам Сибатулина, до конца года в области отремонтируют 1529 дорог, этот показатель в сравнении с данными за 2024 год на 30% больше.

По словам Сибатулина, дорожная сеть Московской области составляет 45 740 километров, из них большая часть протяженности приходится на муниципальную сеть — 28 699 километров.

«В этом году мы ремонтируем 1540 километров и 1529 дорог. В целом в этом году будет отремонтировано на 30% больше, чем в предыдущем», — рассказал Сибатулин.

Программа ремонта региональных дорог в себя включает 321 проезжую часть общей протяженностью 836 километров. В ремонтных работах на данный момент задействованы 20 производственных комплексов и три коммерческих организации.

«Наибольший объем работ мы выполняем в городских округах Коломна, Дмитровский и Орехово-Зуево. В настоящее время выполнение программы составляет 56%», — добавил Сибатулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.