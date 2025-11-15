В Петербурге из-за сильного снегопада задержаны порядка 40 рейсов

Сильный снегопад в Санкт-Петербурге вызвал значительные задержки в работе аэропорта, коснувшись примерно 40 авиарейсов. Часть самолетов прибудет в Северную столицу с задержкой, а оставшиеся — покинут воздушную гавань с опозданием. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково .

На момент публикации заметки отправление 27 рейсов отложено. Наибольшее время ожидания наблюдается у пассажиров, направляющихся в Уфу, — их вылет задерживается приблизительно на 10 часов.

В ряде ситуаций пассажиры успели занять места в самолетах, но позднее были вынуждены вернуться в здание аэровокзала. Кроме того, прибытие 10 рейсов также произойдет с опозданием.

На данный момент также туристы ждут вылета в Шарм-эль-Шейх, который должен был состояться 14 ноября в 06:00, но теперь запланирован на 17:00 15 ноября. С чем связана эта задержка вылета не уточняется, так как мощный снегопад на нее повлиять не мог, он начался поздно вечером 14 ноября.

Ранее сообщалось, что более 700 человек также из-за снегопада не могут покинуть Норильск. Работа местной авиагавани приостановлена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.