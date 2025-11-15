В аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра застряли 700 человек

Непогода парализовала работу аэропорта Норильска, в результате чего свыше 700 пассажиров оказались в затруднительном положении — они не могут улететь из-за приостановки деятельности воздушной гавани, сообщает Baza .

Метель и штормовой ветер стали причиной отмены семи авиарейсов в Норильске. Более 700 пассажиров терпеливо ждут в терминале, когда смогут отправиться по своим маршрутам.

В здании аэровокзала скопилось большое количество людей, ожидающих вылета, при этом некоторые из них находятся там уже более 11 часов. Для размещения пассажиров в гостиницах из Норильска направлена специальная техника повышенной проходимости, поскольку улучшение погодных условий в ближайшее время не ожидается.

В настоящее время скорость ветра в регионе достигает 30 метров в секунду, а из-за сильной метели видимость значительно снижена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.