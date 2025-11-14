Мощный снегопад накрыл Петербург и Ленобласть

Активный снегопад, начавшийся в Мурманске, распространился на Северо-Западный регион, сообщает Shot .

В настоящее время интенсивное ненастье наблюдается в Санкт-Петербурге, Гатчине, Старом и Новом Петергофе, Ломоносове и других районах Ленинградской области.

По данным синоптиков, следующей целью непогоды станет Москва: уже в ночь на среду в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий с переходом на мокрый снег и дождь.

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, аварийные бригады переведены на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные последствия снегопада.

