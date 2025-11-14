Мгла придет: через пару часов на Москву обрушится сильный снегопад

Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице в ночь на 15 ноября

С 23:00 пятницы до 10:00 15 ноября на территории столицы ожидаются дождь и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам и гостям города рекомендуют быть внимательными при управлении автомобилем и парковаться в безопасных местах.

Пешеходам в непогоду советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

