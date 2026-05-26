Кардиохирург Джереми Лондон развеял миф о «безопасном» холестерине

Кардиохирург Джереми Лондон предупредил, что идеальные показатели холестерина не означают отсутствие сердечных заболеваний. Распространено заблуждение, будто при нормальном уровне липидов сердце полностью защищено от рисков, пишет El Confidencial.

Врач отметил, что на развитие сердечных недугов влияют и другие обстоятельства. Среди них — повышенное артериальное давление, курение, хронический стресс, бессонница и генетическая предрасположенность.

По словам специалиста, здоровье сердца зависит от совокупности факторов и образа жизни, а не от одного показателя. При наличии дополнительных рисков уровень холестерина может требовать более серьезного снижения и контроля.

