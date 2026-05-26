YouTube начал блокировать видео при включенном VPN
Видеохостинг YouTube внедрил алгоритмы для распознавания VPN и прокси и начал ограничивать просмотр контента при подмене IP-адреса, сообщает «Царьград».
Сервис усилил контроль за зрителями, которые используют подмену IP-адреса для обхода региональных ограничений. При попытке запустить видео через VPN все чаще появляется ошибка воспроизведения или прямое уведомление с требованием отключить сервис обхода.
Сильнее всего изменения затронули официальные спортивные трансляции. В частности, зрители «Формулы-1» столкнулись с прерыванием просмотра из-за новых правил доступа.
Специалисты отмечают, что блокировки пока носят точечный характер. Они касаются прежде всего контента с жесткими территориальными лицензиями, включая телепремьеры и крупные спортивные события.
Тем не менее сам факт отключения YouTube при активном VPN вызывает обеспокоенность у части аудитории.
