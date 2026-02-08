В Москве увеличили интервалы движения электросудов
Фото - © пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Электросуда следуют с увеличенными интервалами в Москве из-за сложной ледовой обстановки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Трудности с ледовой обстановкой сохраняются в акватории причалов 1-го и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта.
Временно не функционируют причалы «Трехгорный», «Затон Новинки», «Южный речной вокзал», «Московская верфь», «Затон Новинки» и «Нагатинский затон».
Для того, чтобы суда проходили по маршрутам, проводится ледокольное обеспечение. Эти услуги оказываются в круглосуточном режиме.
