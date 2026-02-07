сегодня в 10:22

Российский корабль сел на мель в Финском заливе под Петербургом

В акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области рядом с островом Сескар сел на мель сухогруз Sfera, шедший из Усть-Луги в датский порт Скаген. Он перевозил 72 тыс. тонн минеральных удобрений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

На корабле находится экипаж, состоящий из 22 человек. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, у корабля нет повреждений корпуса.

Нефтепродукты в Финский залив не были разлиты. Экипаж пытается самостоятельно снять с мели судно.

