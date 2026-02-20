В московских аэропортах из-за снегопада за два часа отменили 2 рейса

В московских аэропортах с 22.00 до 0.00 мск из-за снегопада отменили 2 рейса, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что более двух часов задерживаются 49 вылетов.

За последние 2 часа, с 22.00 до 23.59 мск (обслужены — ред.) 110 рейсов (54 — на вылет, 56 — на прилет). На запасных аэродромах приняли решение приземлиться экипажи восьми самолетов.

«Отменено 40 рейсов, включая 7 — иностранных перевозчиков. Задержаны на вылет более двух часов, по данным на 00.00 мск, 49 рейсов», — говорится в сообщении.

Циклон «Валли» принес мощнейший снегопад в Москву, а вместе с ним круглосуточную работу для коммунальщиков, а также трудности для автомобилистов и пешеходов. Из-за обильных осадков на дороге некоторые автобусы застревают в снегу и провоцируют образование огромных очередей на остановках.

Ранее власти Москвы сообщили, что коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы освободить пешеходные зоны и проезжие части от осадков как можно скорее. В городе также работают все пункты для плавления снега.

