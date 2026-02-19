Все снегосплавные пункты в Москве работают в усиленном режиме

В связи с мощнейшим снегопадом в российской столице все снегоплавильные пункты города задействованы в полном объеме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает «Городское хозяйство Москвы» .

«Сегодня в городе сохраняются очень сложные погодные условия — идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. По оценкам синоптиков, выпадет более 70% осадков от месячной нормы. В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк коммунальной спецтехники. Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации», — рассказал Бирюков.

В настоящее время в городе эксплуатируется свыше 50 стационарных снегоплавилен. В их работе применяется технология использования тепловой энергии сточных вод для таяния снега: снежная масса поступает в приемный отсек, где дробильно-сепарирующее оборудование ее измельчает. Далее она перемещается в специальную камеру, куда подаются сточные воды с температурой от +10 градусов и выше. После этого все твердые примеси и мусор задерживаются в песколовках, а образовавшаяся талая вода возвращается в канализационный коллектор и поступает на очистные сооружения для прохождения полного технологического цикла, включающего механическую и биологическую очистку.

Все оперативные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, осуществляется постоянный контроль за состоянием улиц и дорог.

По мере необходимости в циклическом порядке выполняется сплошная механизированная уборка проезжих частей и пешеходных зон с дальнейшей обработкой противогололедными реагентами.

Приоритетной задачей остается обеспечение оперативной очистки основных транспортных артерий для беспрепятственного проезда автомобилей скорой медицинской помощи, экстренных служб и общественного транспорта, а также тротуаров, подходов к остановочным пунктам, объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что интенсивный снегопад, обрушившийся на Москву из-за балканского циклона «Валли», приведет к установлению нового суточного рекорда по количеству осадков за последние 56 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.