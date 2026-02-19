Мощный снегопад в Москве побьет суточный рекорд осадков за последние 56 лет

Синоптик Тишковец — о снегопаде в Москве: будет побит суточный рекорд осадков

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что интенсивный снегопад, обрушившийся на Москву из-за балканского циклона «Валли», приведет к установлению нового суточного рекорда по количеству осадков за последние 56 лет, сообщает aif.ru .

«До утра пятницы в Москве выпадет до 23-28 мм, это почти 2/3 от февральской нормы. Будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности», — отметил эксперт, подчеркнув, что это наиболее сильный снегопад за всю текущую зиму.

Также 19 февраля будет обновлен рекорд высоты снежного покрова. На ВДНХ она достигнет 75 см, в Тушино — 84 см, а у МГУ — 87 см. Предыдущий максимум для этой даты, зарегистрированный в 2024 году, составлял 66 сантиметров.

Синоптик также отметил, что существует вероятность превышения абсолютного февральского рекорда снежного покрова, установленного в 1994 году, когда высота сугробов составила 72 сантиметра.

