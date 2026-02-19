Бирюков: коммунальщики Москвы будут убирать снег круглосуточно

В связи с мощным снегопадом, который обрушился на Москву из-за циклона «Валли», столичные коммунальщики работают в усиленном режиме. При этом уборка снега не будет останавливаться и ночью, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает «Городское хозяйство Москвы» .

«Сегодня на столичный регион обрушился сильный снегопад, который, по оценкам синоптиков, продлится и завтра, но уже не в таком интенсивном режиме. На протяжении всего дня сотрудники коммунальных служб проводили очистку ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон и тротуаров, дворовых территорий. Работы по ликвидации последствий снегопада не прекратим и ночью, они будут вестись в круглосуточном режиме», — рассказал Бирюков.

В настоящее время к работам привлечено предельное количество персонала коммунальных служб и крупных городских инженерных компаний. На линии работает весь имеющийся парк специализированной уборочной техники.

Службы города функционируют в усиленном формате, ведется постоянный контроль за состоянием дорог и улиц. По мере появления новых осадков в циклическом порядке выполняется сплошная механизированная уборка проезжих частей и пешеходных зон с последующим нанесением противогололедных реагентов.

Обеспечено беспрерывное дежурство руководящего состава предприятий Городского хозяйства, аварийных команд инженерных компаний и префектур административных округов.

На МКАД и территории ТиНАО несут дежурство тягачи и тяжеловесные автокраны, готовые прийти на помощь водителям крупногабаритного транспорта.

20 февраля, когда интенсивность снегопада ослабнет, коммунальные службы начнут очистку от снега и наледи скатных крыш многоквартирных домов, выступающих фасадных элементов, водосточных желобов и воронок. Зоны проведения этих работ будут ограждены сигнальными лентами и специальными барьерами для предотвращения доступа пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Москве в настоящее время работают все снегоплавные пункты. Специалисты делают все возможное, чтобы быстро очищать улицы от осадков.

