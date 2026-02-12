В Коми заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС Ухты

На автозаправочных станциях города Ухты в Республике Коми не выявлено нехватки горючего, и в ближайшем будущем она не ожидается, об этом заявили в Министерстве экономического развития и промышленности региона по результатам проведенного контроля, пишет ТАСС .

Ранее мэр Ухты Марина Метелева рассказала о начале проверки в связи с сообщениями о росте стоимости топлива на отдельных АЗС после удара беспилотников по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу.

«Министерством экономического развития и промышленности совместно с УФАС РФ по Коми проведен мониторинг наличия остатков топлива на АЗС и действующих нефтебазах. Согласно результатам мониторинга, дефицита топлива не наблюдается и не прогнозируется. Данный вопрос остается на особом контроле ведомств», — отмечается в официальном заявлении.

Специалисты проверили ценовую ситуацию на ухтинских АЗС и выявили рост расценок в одной из сетей. На момент публикации заметки зарегистрировано увеличение цен на автозаправочных станциях компании «Движение-Коми». Сведения о подорожании на АЗС прочих операторов не нашли подтверждения.

В ведомстве добавили, что на АЗС «Движение-Коми» цены были подняты до уровня, сопоставимого с тарифами компании «Лукойл». К вечеру 12 февраля обстановка на заправках Ухты стабилизировалась, образования очередей не наблюдается, констатировала глава города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ухту 12 февраля. Момент пролета вражеского беспилотника по направлению к городу попал на видео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.