Сильный пожар вспыхнул на НПЗ в Ухте
Фото - © Telegram/Осторожно, новости
В городе Ухта в Республике Коми произошел мощный пожар на НПЗ, сообщает «Осторожно, новости».
Как рассказали местные жители, они слышали ряд взрывов и видели задымление. Один из хлопков раздался рядом с администрацией.
На данный момент жители сообщают о пожаре, который вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). По их словам, это произошло в результате атаки БПЛА.
На кадрах с места происшествия виден густой черный дым.
