Сильный пожар вспыхнул на НПЗ в Ухте

В городе Ухта в Республике Коми произошел мощный пожар на НПЗ, сообщает « Осторожно, новости ».

Как рассказали местные жители, они слышали ряд взрывов и видели задымление. Один из хлопков раздался рядом с администрацией.

На данный момент жители сообщают о пожаре, который вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). По их словам, это произошло в результате атаки БПЛА.

На кадрах с места происшествия виден густой черный дым.

