сегодня в 10:59

Серия взрывов прогремела в Ухте в Республике Коми

Жители Ухты в Республике Коми рассказали, что слышали ряд взрывов и видели задымление. Причина может быть в атаке БПЛА ВСУ, сообщает « Осторожно, новости ».

Один из взрывов слышали рядом с местной администрацией.

До этого Росавиация закрыла аэропорт.

На опубликованном видео от здания идет белый дым. К нему едут сотрудники МЧС на специализированной технике.

В Сети появились и фотографии с других ракурсов. На них видно, что от здания в Ухте поднимается густой дым.

