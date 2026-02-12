Серия взрывов прогремела в Ухте в Республике Коми
Фото - © Telegram/«Осторожно, новости»
Жители Ухты в Республике Коми рассказали, что слышали ряд взрывов и видели задымление. Причина может быть в атаке БПЛА ВСУ, сообщает «Осторожно, новости».
Один из взрывов слышали рядом с местной администрацией.
До этого Росавиация закрыла аэропорт.
На опубликованном видео от здания идет белый дым. К нему едут сотрудники МЧС на специализированной технике.
В Сети появились и фотографии с других ракурсов. На них видно, что от здания в Ухте поднимается густой дым.
