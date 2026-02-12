«Вот, вот, вот летит!»: какими дронами ВСУ били по Ухте

сегодня в 12:08

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром ударили по Ухте в Республике Коми, для атаки они использовали беспилотники модели «Лютый». Момент, как вражеский дрон летит в сторону города, попал на видео, его публикует SHOT .

Предварительно известно, что пуски дронов производились с территорий Полтавской и Черниговской областей Украины. Дистанция от этих районов до цели составляет приблизительно 2 тыс. км.

«Вот, вот, вот летит», — сказал за кадром автор ролика.

Ранее стало известно, что один из взрывов услышали рядом с местной администрацией. Также в Ухте пылает НПЗ.

В прошлый раз Украина пыталась атаковать Ухту с помощью беспилотных летательных аппаратов летом 2025 года.

