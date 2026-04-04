Здание в Дубае пострадало из-за обломков сбитого боеприпаса
В Дубае оказалось повреждено здание в результате отражения атаки средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.
Пострадал фасад строения в районе Дубай-Марина. Причиной стало падение обломков сбитого боеприпаса.
В дубайской администрации заявили, что информации о возгорании и наличии пострадавших в результате случившегося не поступало.
При этом масштабы нанесенного материального ущерба не уточняются.
