Здание в Дубае пострадало из-за обломков сбитого боеприпаса

В Дубае оказалось повреждено здание в результате отражения атаки средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС .

Пострадал фасад строения в районе Дубай-Марина. Причиной стало падение обломков сбитого боеприпаса.

В дубайской администрации заявили, что информации о возгорании и наличии пострадавших в результате случившегося не поступало.

При этом масштабы нанесенного материального ущерба не уточняются.

