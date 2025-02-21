В Израиле остановили общественный транспорт из-за угрозы терактов

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Министр транспорта Израиля Мирьям Регев распорядилась остановить движение поездов в стране после серии взрывов в автобусах, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Исраэль ха-Йом».

Отмечается, что всем автобусам предписано остановиться.

Глава Минобороны Исраэль Кац возложил вину на «палестинские террористические организации». Он поручил ЦАХАЛу активизировать операции на Западном берегу, сообщает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что вечером в четверг 3 автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. По предварительной информации, в общественном транспорте были заложены бомбы.

Кроме того, 2 несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах.