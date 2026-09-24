В Павлово-Посадском округе почти завершили подготовку к отоплению

Подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов в Павлово-Посадском округе практически завершена. Подачу тепла планируют начать в начале октября с учетом погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За лето в Павлово-Посадском округе проверили теплосети и оборудование, подготовили жилые дома, социальные объекты и аварийные службы. На сетях «Мособлводоканала» и «РСО Электрогорск» провели гидравлические испытания 107,7 км теплосетей. Котельные, центральные тепловые пункты и водозаборные узлы прошли профилактику и ремонт.

В округе заменили 33,4 км изношенных теплосетей и проверили системы отопления в домах и социальных учреждениях. Также отремонтировали более 6,2 тыс. м² кровель и почти 1,5 тыс. погонных метров межпанельных швов, привели в порядок фасады и цоколи, заменили свыше 1 км внутридомовых инженерных сетей.

По областной программе построили три блочно-модульные котельные: в Алферове мощностью 3,4 МВт, в Кузнецах — 4,4 МВт и в Ефимове — 3 МВт. Аварийные бригады укомплектованы, техника проверена, запас материалов и оборудования сформирован. На время запуска отопления организуют круглосуточное дежурство.

«Ориентировочно отопительный сезон начнется в начале октября. Точную дату определим по погоде. Как только температура устойчиво снизится до необходимых значений, начнем подавать тепло в дома и социальные объекты», — отметил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.