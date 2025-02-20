Три автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива

Вечером в четверг 3 автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. По предварительной информации, в общественном транспорте были заложены бомбы, сообщает SHOT .

Три мощных взрыва раздались в городе Бат-Ям, который находится в 50 километрах от Тель-Авива. Почти сразу автобусы взлетели на воздух.

Отмечается, всем водителям общественного транспорта в городе поручено остановиться и проверить транспорт на наличие взрывных устройств. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. Подозреваемых разыскивается.

Ранее ХАМАС отложил запланированное на 15 февраля освобождение заложников, потому что увидел в действиях Израиля нарушение соглашения о прекращении огня.