ХАМАС отложил запланированное освобождение заложников
Палестинское движение ХАМАС решило перенести освобождение следующей группы заложников, которое должно было состояться в субботу, 15 февраля, сообщает «Интерфакс».
В группировке рассказали, с чем связано такое решение. Оказалось, что движение увидело в действиях Израиля нарушение соглашения о прекращении огня.
В ХАМАС заявили, что отложили освобождение заложников «до нового распоряжения».
8 февраля ХАМАС освободил троих заложников. Движение передало их Красному кресту.
Ранее Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. В рамках первого этапа соглашения палестинское движение согласилось освободить 33 заложника.