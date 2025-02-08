Движение ХАМАС передало 3 заложников Красному кресту

Движение ХАМАС освободило и передало Красному кресту троих заложников. Их везут из сектора Газа в Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале .

«Коммерсант» пишет, что ХАМАС освободил 52-летнего Эли Шараби и 56-летнего Охада Бен-Ами. Их похитили из собственных домов, когда движение совершило атаку на Израиль 7 октября 2023 года.

Третий заложник, которого вернут на родину, — 34-летний Ор Леви. Его схватили на следующий день после проведения музыкального фестиваля.

Ранее боевики ХАМАС освободили первых трех израильских заложниц.