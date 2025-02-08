Движение ХАМАС передало 3 заложников Красному кресту
Армия Израиля: ХАМАС освободил 3 заложников и передал их Красному кресту
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Движение ХАМАС освободило и передало Красному кресту троих заложников. Их везут из сектора Газа в Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Коммерсант» пишет, что ХАМАС освободил 52-летнего Эли Шараби и 56-летнего Охада Бен-Ами. Их похитили из собственных домов, когда движение совершило атаку на Израиль 7 октября 2023 года.
Третий заложник, которого вернут на родину, — 34-летний Ор Леви. Его схватили на следующий день после проведения музыкального фестиваля.
Ранее боевики ХАМАС освободили первых трех израильских заложниц.