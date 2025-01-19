Боевики ХАМАС освободили первых трех израильских заложниц

Палестинское движение ХАМАС 19 января освободило первых трех заложниц в рамках достигнутой договоренности о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Baza .

Момент освобождения трех заложниц, которых похитили 7 октября 2023 года во время атаки на Израиль, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что машину с тремя девушками окружила толпа.

Освобожденными оказались Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Боевикам ХАМАС пришлось разгонять толпу, чтобы машина с девушками могла проехать по улице. Теперь Израиль должен освободить из тюрем 90 палестинских заключенных в ближайшие часы.

Ранее ХАМАС заявил, что в дальнейшем будет освобождать заложников еженедельно — по субботам. За день до того, как будут отпускать людей, планируют обнародовать список имен тех, кто будет освобожден.